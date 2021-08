Bolsonaro divulga calendário de parcelas extras do auxílio emergencial

O governo federal anunciou, nesta quinta-feira (12/8), o calendário de pagamento das últimas três parcelas do auxílio emergencial.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, no Palácio do Planalto, pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ministro da Cidadania, João Roma, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

O benefício, que foi retomado em abril deste ano, acabaria em julho, mas foi prorrogado por mais três meses (agosto, setembro e outubro).

As parcelas começarão a ser pagas no dia 20 de agosto para os brasileiros nascidos em janeiro e os demais beneficiados receberão conforme abaixo:

5ª parcela

Nascidos em janeiro: 20/8

Nascidos em fevereiro: 21/8

Nascidos em março: 21/8

Nascidos em abril: 22/8

Nascidos em maio: 24/8

Nascidos em junho: 25/8

Nascidos em julho: 26/8

Nascidos em agosto: 27/8

Nascidos em setembro: 28/8

Nascidos em outubro: 28/8

Nascidos em novembro: 29/8

Nascidos em dezembro: 31/8

6ª parcela

Nascidos em janeiro: 21/9

Nascidos em fevereiro: 22/9

Nascidos em março: 23/9

Nascidos em abril: 24/9

Nascidos em maio: 25/9

Nascidos em junho: 26/9

Nascidos em julho: 28/9

Nascidos em agosto: 29/9

Nascidos em setembro: 30/9

Nascidos em outubro: 1º/10

Nascidos em novembro: 2/10

Nascidos em dezembro: 3/10

7ª parcela

Nascidos em janeiro: 20/10

Nascidos em fevereiro: 21/10

Nascidos em março: 22/10

Nascidos em abril: 23/10

Nascidos em maio: 23/10

Nascidos em junho: 26/10

Nascidos em julho: 27/10

Nascidos em agosto: 28/10

Nascidos em setembro: 29/10

Nascidos em outubro: 30/10

Nascidos em novembro: 30/10

Nascidos em dezembro: 31/10

O primeiro pagamento das parcelas extras para os beneficiários do Bolsa Família será no dia 18 de agosto, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS):

5ª parcela

Final do NIS 1: 18/8

Final do NIS 2: 19/8

Final do NIS 3: 20/8

Final do NIS 4: 23/8

Final do NIS 5: 24/8

Final do NIS 6: 25/8

Final do NIS 7: 26/8

Final do NIS 8: 27/8

Final do NIS 9: 30/8

Final do NIS 0: 31/8

6ª parcela

Final do NIS 1: 17/9

Final do NIS 2: 20/9

Final do NIS 3: 21/9

Final do NIS 4: 22/9

Final do NIS 5: 23/9

Final do NIS 6: 24/9

Final do NIS 7: 27/9

Final do NIS 8: 28/9

Final do NIS 9: 39/9

Final do NIS 0: 30/9

7ª parcela

Final do NIS 1: 18/10

Final do NIS 2: 19/10

Final do NIS 3: 20/10

Final do NIS 4: 21/10

Final do NIS 5: 22/10

Final do NIS 6: 25/10

Final do NIS 7: 26/10

Final do NIS 8: 27/10

Final do NIS 9: 28/10

Final do NIS 0: 29/10

De acordo com o Ministério da Cidadania, os valores pagos atualmente serão mantidos:

R$ 150 por mês a pessoas que moram sozinhas;

R$ 375 por mês a mulheres chefes de família; e

R$ 250 por mês aos demais beneficiários.

Encerrado o pagamento das últimas três parcelas, o governo pretende dar início ao pagamento do novo Bolsa Família, chamado Auxílio Brasil. No início da semana, Bolsonaro entregou a medida provisória que trata do programa ao Congresso Nacional.