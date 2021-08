Bolsonaro diz que gasolina está barata: “Custa R$ 1,95 na refinaria”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta terça-feira (17/8) que a gasolina está “barata”. Durante conversa com apoiadores, no Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo afirmou que o combustível “custa R$ 1,95 na refinaria”. Nos postos, a última média semanal do preço da gasolina comum no país, fechada na sexta-feira (14/8), segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), foi de R$ 5,866.

“Está barata a gasolina. Não, está barata… Custa R$ 1,95 na refinaria. Até chegar na ponta, lá…”, declarou. A fala foi transmitida por um canal simpatizante ao governo.

“Você pode ver, o imposto federal na gasolina existe. Chama-se PIS-Cofins. Ele é o mesmo valor fixo desde que eu assumi. Por dois anos e meio eu não aumentei nada. Agora, o ICMS está quase o dobro do que estava no início de janeiro. ICMS é dos governadores. Eu não sou… eu sou passível de crítica, sem problema nenhum, agora, vamos criticar com razão”, prosseguiu o presidente.

Na semana passada, a Petrobras aumentou o preço da gasolina que sai das refinarias de R$ 2,69 para R$ 2,78 – uma alta de 3,3%.

A companhia considera o preço de 73% de um litro de gasolina uma vez que, no Brasil, a gasolina é misturada ao álcool antes de ser comercializada. Um litro de gasolina que sai da bomba tem 73% de gasolina e 27% de álcool. De acordo com a tabela de preços da Petrobras, a empresa é responsável, portanto, por R$ 1,97 do custo de um litro de gasolina comercializado nos postos.

De acordo com a estatal, o aumento no preço médio acompanha “a elevação nos patamares internacionais de preços, e de forma a garantir que o mercado siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento”.

O repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é garantido, e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro e biodiesel.