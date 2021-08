Bolsonaro é o preferido dos evangélicos, mas Lula vence nas demais religiões

O presidente Jair Bolsonaro é a preferência da maior parte dos eleitores evangélicos para 2022. Esta, no entanto, é a única religião em que o atual presidente vence. Em todas as demais, o ex-presidente Lula é apontado como principal intenção de voto. Os dados são da mais recente pesquisa do PoderData divulgada nesta sexta-feira 6.

Entre os evangélicos , Bolsonaro tem 45% dos votos e Lula 26%. Já entre os católicos, 39% indicam preferência pelo petista e apenas 21% dizem votar no atual presidente.

Na umbanda e candomblé a diferença é ainda mais larga: 78% indicam votar em Lula e só 3% em Bolsonaro. Para os espíritas, o petista também é o preferido: 54% contra 24% do atual mandatário.

– Ateus: Lula 38% e Bolsonaro 20%

– Não tem religião: Lula 41% e Bolsonaro 8%

– Outros: Lula 34% e Bolsonaro 31%

A pesquisa também indicou quatro nomes da chamada terceira via. Ciro Gomes (PDT) se destaca entre os ateus, com 24%; Datena (PSL) vai melhor entre quem não tem religião, com 23%; João Doria (PSDB) tem seu melhor percentual entre os católicos, 11%; e Luiz Henrique Mandetta (DEM) vai bem entre quem marcou a opção ‘outros’, com 16%.

Foram ouvidas 2.500 pessoas nas 27 unidades da Federação entre os dias 2 e 4 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.