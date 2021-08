Bolsonaro ordena desfile de blindados às vésperas de análise do voto impresso

Em meio à expectativa de votação da PEC do voto impresso na Câmara, as Forças Armadas levarão às imediações do Palácio do Planalto, amanhã, um desfile de carros blindados, aeronaves, lançadores de mísseis e foguetes, totalizando 150 veículos.

A demonstração foi determinada pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo apurou o Valor, e irá simbolizar a entrega de convite ao presidente para acompanhar exercícios da “Operação Formosa”, executada pela Marinha desde 1988, em Goiás.

O convite à Presidência da República e outras autoridades ocorre sempre que há o treinamento, mas geralmente a entrega é feita em gabinete, de maneira protocolar. Neste ano, Bolsonaro determinou que houvesse o desfile de blindados.

O ato ocorre em meio ao desconforto de parlamentares e outras autoridades com o tom político das manifestações do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, que inclusive teria pressionado, nos bastidores, pela aprovação do voto impresso. A PEC foi rejeitada em comissão especial, na semana passada, mas deve ser pautada em plenário pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aliado do Planalto.

Bolsonaro já admitiu, no entanto, que a PEC não tem apoio suficiente na Câmara para ser aprovada e que precisaria de “uma negociação” para ser aprovada.