“Bolsonaro sabe que vai perder e tem medo de ser preso”, diz Lula

O ex-presidente Lula (PT) fez uma série de postagens em rede social na manhã deste sábado (7) atacando Jair Bolsonaro, classificado como genocida, patético e incompetente politicamente pelo petista. Citando diretamente os ataques ao sistema eleitoral e a defesa do voto impresso, Lula disse que não acredita em golpe de Bolsonaro e que ele sabe que vai perder e tem medo de ser preso.

“O grande golpe que ele deu já foram as eleições de 2018. Mentiu a campanha toda, não participou de nenhum debate e foi eleito”, atacou o ex-presidente. “Temos um presidente 100% irresponsável e 100% mentiroso. Um homem que sente prazer em contar mentira, em tentar enganar o povo. Ele acha que o povo é tonto, que não tem consciência”, completou Lula.

Para o petista, Bolsonaro “transformou em adversário todo mundo que seguia a ciência” e seu comportamento é responsável por boa parte das quase 600 mil mortes provocadas pela Covid-19 no País. Lula usou o termo ‘genocida’ para se referir ao presidente.

“Você não faz aliança só com quem você gosta. O Bolsonaro era tão ignorante que achava que não precisava do Congresso, que ia fazer tudo sozinho com os filhos. Aí ele chegou a conclusão de que é um incompetente politicamente. Não gosta de democracia. Um patético governando o país.”

Lula disse ainda que “parte do que está acontecendo hoje tem a ver com o comportamento que a imprensa teve comigo, negando a política” e completou afirmando que se preparou na prisão para enfrentar aquele momento.

Com otimismo, o ex-presidente disse que o Brasil é um país extraordinário, com um povo extraordinário e alegre, e tem um potencial para ser muito melhor. Lula disse que “luta para reconstruir nossa democracia” e relembra que, em seu governo, o País tinha a sexta maior economia do mundo.