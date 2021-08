Bolsonaro vem ao Acre ainda em agosto para participar de motociata, confirma Marcia Bittar

A pré-candidata ao Senado, a professora Marcia Bittar (Sem partido), confirmou que o presidente Jair Bolsonaro deve vir ao Acre na segunda quinzena de agosto para participar de uma de suas já tradicionais motociatas.

“A presença do presidente está confirmada, só não está confirmada ainda a data, mas deve ser no final da segunda quinzena de agosto. Estamos aguardando somente a confirmação do Ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura) sobre a data da vinda do presidente na motociata de Rio Branco”, disse Bittar.

Intitulada de “Motociata por Deus”, a manifestação ocorre em defesa da família, da pátria e do voto impresso, “para acabar com as fraudes eleitorais, garantindo a lisura das eleições”, concluiu a professora.

Outras motociatas em defesa das pautas defendidas pelo presidente estão confirmadas no Acre:

07/08 Epitaciolândia/Brasileia

13/08 Taraucá

14/08 Rodrigues Alves/ Mâncio Lima

15/08 Feijó