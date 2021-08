Bomba! Mulher denuncia ‘roubo e estelionato’ em banco no AC e internautas expõem mais denúncias

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

A moradora do município de Sena Madureira, Lídia Teixeira, usou suas redes sociais para denunciar a agência do Banco da Caixa Econômica Federal por roubo e estelionato. De acordo com Lídia, ela esteve na agência da Caixa para sacar R$1.600 e foi surpreendida por um saque mais cedo de R$ 1.200, deixando apenas R$ 400 reais de sua conta. Na postagem, a senamadureirense conta que a conta não foi esvaziada por conta do seu limite de saque.

Lídia falou sobre o atendimento que recebeu do gerente da agência, que simplesmente não deixou ela ter mais informações sobre o ocorrido e ainda finalizou seu atendimento quando a cliente ainda estava sentada, aguardando mais informações.

“No momento em que eu fui tirar uma foto da contestação enviado pra Polícia Federal, o gerente se levantou da sua mesa, virou a tela do computador que eu estava olhando e simplesmente disse que eu não poderia ficar olhando as informações, sendo que são minhas, e muito menos poderia tirar foto da tela do computador”.

“A única prova que tinha como de que o sistema da Caixa é falho, e que fui roubada. Era somente através dessa contestação. Lá estava explicando detalhadamente.

A única coisa que ele me permitiu trazer foi um protocolo com o nº do processo”.

“Interrompeu o meu atendimento, mandou o rapaz passar para a próxima senha, me constrangendo, me expondo e me humilhando”.

“Esse é o atendimento de merda que você recebe na Caixa Econômica de Sena Madureira, sendo tratado como um cachorro. Talvez se eu fosse uma empresária com milhões na conta, certamente o tratamento seria diferente”. Indignada com a situação, Lídia gravou um vídeo com grande repercussão no município. Veja na íntegra!

Internautas usaram a postagem para denunciar mais casos parecidos nos comentários: “Aconteceu com minha mulher, amiga. Sumiu mais de 7 mil da conta dela, PIX. Falaram a mesma coisa. Vou acionar a justiça”, disse Raimundo Amorim. Outro internauta, Mara Basto, disse que foi roubada: “Eu também fui roubada lá e até hoje não me devolveram o dinheiro”. Veja mais depoimentos: (Reprodução/ Facebook)

Outra internauta, Adriana Coimbra, fala sobre destrato no atendimento do gerente da agência de Sena: “Esse gerente é um bosta, um lixo. Ano passado fiz um poste falando dele, na verdade querendo saber quem é ele, pois destratou minha mãe na frente de todos! E até hoje tenho vontade de ficar frente à frente com ele, porque nunca se manifestou em relação à situação da minha mãe, mas um dia a gente se topa”. Confira!

Esse colunista entrou em contato com Lídia Teixeira, que desabafou sobre o episódio. De acordo com ela, a rede social ajudou o caso a ser solucionado. “Se eu não tivesse postado e dado essa repercussão toda, sabe Deus quando me devolveriam”, comentou.

Lídia registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Sena e o delegado Marcos Frank assumiu as investigações.

Lídia gravou um novo vídeo falando sobre a devolução do dinheiro e explicando mais detalhes. Assista na íntegra: