Borussia Dortmund x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações

A Supercopa da Alemanha promete ser um duelo daqueles. Não só por colocar a prova a superioridade do Bayern de Munique, mas, também, por colocar a prova os dois melhores camisas 9 do país bávaro e, quiçá, do mundo.

O Bayern se credenciou para o torneio após vencer a Bundesliga pela nona vez seguida. Nos últimos onze anos, a equipe liderada por Lewandowski participou de dez edições, sendo campeã em seis delas.

E é no centroavante que vive a esperança de gols. Melhor do mundo em 2020, ele bateu o recorde de tentos em um só Campeonato Alemão, com 41, superando Gerd Muller.

No final de semana, já na estreia do torneio nacional, o atacante deixou o dele no empate em 1×1 contra o Monchengladebach.

Se o Bayern tem Lewa, o Borussia Dortmund tem Haaland. O noruguês de 21 anos é uma das estrelas mais ascendentes do mundo e dispensa comentários. É a grande esperança do submarino amarelo e grande candidato a desbancar o polônes na artilharia da casa

O Borussia chega para a Supercopa após ter goleado o RB Leipzig, antigo time de Julian Nagelsmann, hoje no Munich, por 4×1. O jovem camisa nove marcou balançou a rede em duas oportunidades.

Essa foi a mesma quantidade de marcas que “Haalandinho” deixou na estreia da Bundesliga, além de três assistências, na goleada por 5×2 frente ao Eintracht Frankfurt.

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Bayern de Munique: Neuer; Sarr, Sule, Upamecano e Davies; Kimmich Goretzka, Gnabry, Muller e Sane; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann

Borussia Dortmund: Kobel; Passlack, Akanji, Hummels e Schulz; Dahoud, Bellingham e Reyna; Reus, Malen e Haaland. Técnico: Marcos Rose

Local: Signal Iduna Park, Dortmund (ALE)

Data: Terça-feira (17/08/2021)

Horário: 15h30

Transmissão: OneFootball (app)