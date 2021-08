‘Brasil em chamas’: 57% do Pantanal foi queimado ao menos uma vez entre 1985 e 2020, aponta pesquisa

Entre os 57% da área total do Pantanal queimada, Ane explica que a partir das análises foi possível olhar pontos prejudicados mais de uma vez. “Tiveram áreas que queimaram muitas vezes, inclusive que queimou 15 e 16 vezes, uma área pequena”, pontua a pesquisadora.

20% do bioma queimou duas vezes;

13% queimou três vezes;

9% queimou quatro vezes.

Há cada ano investigado, um mapa foi criado e com a sobreposição dos materiais a recorrência do fogo se tornou evidente aos mais de 15 especialistas que trabalhavam no campo. A especialista do MapBiomas explicou que a reincidência do fogo no Pantanal é comum e faz parte do bioma, mas a queima em grande quantidade é alarmante.

“No caso do Pantanal, o fogo faz parte do bioma de forma natural. Várias coisas impactam na área queimada. Entretanto, o que temos visto é que áreas muito grandes estão sendo queimadas, tem uma recorrência maior de fogo e o fogo está acontecendo em um período de extrema seca. Isso impacta muito na quantidade e qualidade deste fogo e dificulta a capacidade de regeneração do bioma. Acaba favorecendo espécies que são muito adaptadas ao fogo”, detalha Ane.