Brasil garante seis pódios e encaminha recorde histórico de medalhas

O dia era cheio de alternativas, e o Brasil passou no teste. Foram quatro medalhas efetivamente conquistadas (ouro de Martine Grael/Kahena Kunze na vela e os bronzes com Alison dos Santos nos 400m com barreiras, Thiago Braz no salto com vara e Abner Teixeira no boxe até 91kg. Além de outras duas garantidas, ainda sem sabermos a cor, no futebol masculino e Beatriz Ferreira do boxe até 60kg.

Portanto, nesse momento, o Brasil tem três ouros, três pratas e oito bronze, totalizando 14 medalhas. Além disso são outras três garantidas: a Beatriz do boxe (garantida nesta terça) e o Hebert Conceição (garantida segunda) e o futebol masculino.

Além disso, o dia foi importante para o vôlei masculino, que avançou para a semifinal, e para Darlan Romani, que está na final do arremesso do peso.

Claro que o dia não foi perfeito: Ana/Rebecca perderam nas quartas do vôlei de praia, Isaquias Queiroz e Jacky Godman bateram na trave e ficaram em quarto na canoagem, Abner Teixeira perdeu a semi no boxe e Wanderson Oliveira (que fez um lutaço contra Andy Cruz) caiu nas quartas. Flavia Saraiva, na trave, ficou sem pódio.

Leia mais em Ge, clicando AQUI.