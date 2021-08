Brasil nas Paralimpíadas (25/26): chances de medalha na natação e hipismo

O slogan “medalha todo dia para o Brasil” tem seu segundo desafio nesta noite de quarta-feira e manhã de quinta-feira. A delegação tem como principais possibilidades na natação, principalmente com Daniel Dias e a equipe de revezamento, e no hipismo adestramento, em que Rodolpho Riskalla tenta por a prova o grande ciclo que fez e chega como um dos candidatos ao pódio.

NATAÇÃO

O Brasil, como uma das principais potências da natação mundial, tem mais um dia com atletas favoritos ao pódio. Bronze nos 200m livre da classe S5, Daniel Dias, nos 100m livre, chega como vice-líder do ranking mundial, e forte candidato para a medalha. O revezamento 4x50m livre misto do Brasil também aparece cotado para ganhar uma medalha.