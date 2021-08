Brasil vence batalha contra França rumo às quartas no vôlei masculino

A vaga já estava garantida. Mas, em um clássico, isso pouco importa. Neste domingo, o Brasil mostrou força e derrubou a França na Arena Ariake. Com direito à maior parcial das Olimpíadas de Tóquio até aqui – vencida pelos rivais- , a seleção fechou a fase de classificação em 3 sets a 2, parciais 25/22, 37/39, 25/17, 21/25 e 20/18. Um triunfo na medida certa rumo às quartas de final dos Jogos.

Ngapeth, da França marcou incríveis 29 pontos e foi o maior pontuador da partida. Pelo lado brasileiro, Wallace fez 23. Lucarelli (21), Leal (20) e Lucão (19) completram a lista

E agora?

O Brasil ainda vai precisar esperar para conhecer seu rival nas quartas em Tóquio. Com a vitória da Rússia por 3 a 0 sobre a Tunísia, a seleção brasileira avançou no segundo lugar da chave, atrás apenas dos rivais europeus.

Do outro lado, o grupo A ainda segue indefinido. O Brasil vai enfrentar o terceiro colocado do outro lado. Um sorteio no fim da rodada entre os segundos e terceiros lugares de cada grupo vai definir o chaveamento nas quartas. São três possíveis rivais: Itália, Japão e Irã.

