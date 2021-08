Brest x PSG: onde assistir, horário e escalações

O que poderia ser a estreia de Messi e Neymar pelo Paris Saint Germain, será apenas mais um jogo normal do Campeonato Francês. Isso porque os dois continuam do lado de fora dos gramados e ainda não vão estrear na competição.

A expectativa era tão grande, que os ingressos para a partida chegaram a ser comercializados, pelos próprios torcedores, por até R$ 2,5 mil. Porém, ontem mesmo, o técnico Maurício Pochettino confirmou a ausência dos dois craques.

Donnarumma, outro contratado, e Di Maria, autor do gol do título da Copa América, devem estrear na temporada.

Após vencer nas primeiras rodadas, o PSG está na terceira colocação por conta do saldo de gols. São três gols positivos, contra 4 do Clermont e 5 do Angers.

Do outro lado, o Brest tenta a sua primeira vitória na temporada. Após dois jogos na Ligue 1, o clube somou dois pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela.

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Brest: Bizot; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier e Uronen; Honorat, Mbock, Belkebla e Faivre; Mounie e Cardona. Técnico: Olivier Dall’Oglio

PSG: Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe e Diallo; Pereira, Herrera, Wijnaldum e Draxler; Icardi e Mbappe. Técnico: Mauricio Pochettino

Data: Sexta-feira (20/8)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stade Francis Le Blé, Brestois, França

Transmissão: ESPN