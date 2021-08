Caixa vai começar a pagar nova rodada do auxílio emergencial em 20 de agosto

O pagamento da última rodada do auxílio emergencial começa no dia 20 de agosto e termina em 19 de novembro, de acordo com cronograma obtido pelo GLOBO com fontes do governo.

Os repasses serão feitos na semana que vem para as contas digitais da Caixa Econômica Federal. O saque será autorizado a partir de 1º de setembro para nascidos em janeiro.

O calendário de pagamentos da Caixa deverá ser publicado no Diário Oficial da União ainda nesta semana.

Nesta fase do auxílio emergencial, os trabalhadores vão receber três parcelas de R$ 250, mulheres chefes de família R$ 375 e pessoas que moram sozinhas, R$ 150. A expectativa é beneficiar 39,3 milhões de famílias.