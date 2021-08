Câmara de RB anuncia equipamento eletrônico para contabilizar votos dos parlamentares

A votação das pautas e projetos na Câmara Municipal de Rio Branco será feita de forma eletrônica a partir desta terça-feira (3).

Um novo equipamento foi instalado para contabilizar os votos dos vereadores, que poderão optar por “SIM”, “NÃO” e “abstenção”.

Antes do encerramento da votação, o vereador poderá retificar seu voto, o qual será registrado apenas ao final.

A informação foi dada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça.

Os votos, anteriormente, eram contabilizados pela mesa diretora.

Essa é a primeira sessão presencial na nova sede do parlamento mirim, localizada na Rua Hugo Carneiro, número 567, no bairro do Bosque.