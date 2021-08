Câmeras registram momento em que homens invadem casa e matam servente de obras; VÍDEO

De acordo com policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime aconteceu por volta das 2h, na comunidade Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira. A equipe recebeu um chamado por parte da família da vítima.

As imagens obtidas pela polícia mostram que os homens tentaram se passar por policiais, pularam o muro, arrombaram as portas e portão da casa, e realizaram os disparos contra a vítima. O vídeo foi cortado pois contém imagens fortes.

No local do crime, a polícia encontrou uma pistola, com quinze munições intactas e duas utilizadas.