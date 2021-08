Caminhão de carga pega fogo na BR-364 e motorista desaparece

Um veículo de carga pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (25), na BR-364, em Rosário Oeste (a 125 quilômetros de Cuiabá). Até o momento, o condutor do veículo não foi localizado.

Segundo a Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho, a equipe foi acionada por volta das 8h na altura do quilômetro 536.

De acordo com informações preliminares, as chamas atingiram o cavalo mecânico e o primeiro vagão do caminhão.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para conter as chamas. Ainda não há informações de como o acidente aconteceu.