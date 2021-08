Caminhonete da Câmara Municipal é abandonada em ramal e moradores denunciam

Moradores da Reserva Chico Mendes, localizada dentro do município de Epitaciolândia, registraram um veículo modelo Toyota/Hilux, placas MZY 2024, com o adesivo da Câmara Municipal, que estaria ‘abandonada’ no Ramal do riozinho, Associação Porongaba, distante cerca de 40km da cidade.

Segundo informações, esse veículo teria passado por manutenção recentemente, custando muito aos cofres da Instituição, ficando o valor do conserto próximo a casa dos R$ 30 mil reais e está abandonada na beira do ramal por cerca de 15 dias, entregue à ferrugem e a poeira.

O morador que não quis se identificar, disse que “se deparou com aquela caminhonete lá e até hoje ela está abandonada e acha que é uma falta de respeito por parte do dirigente daquela Casa com os bens públicos e que um veículo como aquele poderia ser usado para boas ações em prol da população”, disse indignando.

O jornal oaltoacre tentou contato com o presidente da Casa, Diogino Guimarães, pelo número 99984-00**, mas estava fora de área.

Fica o espaço reservado para esclarecimentos por parte do vereador.