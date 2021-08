Cansados de promessa, aprovados no cadastro de reserva vão manter acampamento: “Só a publicação no Diário nos tira daqui”

O anúncio por parte do líder do Governo na Assembleia Legislativa, Pedro Longo, de que o governador Gladson Cameli vai convocar 77 aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar de forma imediata para iniciar o curso de formação no dia 1 de setembro foi comemorada pelos jovens que estão há mais de 3 anos aguardando este momento. Segundo Longo, até dezembro todos os outros serão convocados, conforme forem abrindo vagas por aposentadoria, por exemplo.

Apesar da comemoração, o acampamento não será encerrado ainda. Segundo Júlio Eduardo, um dos acampados, apenas quando a convocação de todos os quase 300 que aguardam o chamamento sair no Diário Oficial, eles encerram o protesto.

‌”Ficamos felizes, claro, mas ainda não é suficiente. Queremos que todos sejam convocados no Diário. Entendemos que vão chamar agora esses 77 para o curso imediato, mas queremos que os outros também sejam convocados, mesmo que sem data, é uma garantia que teremos”, explica.

Júlio diz que os primeiros 199 foram convocados em fevereiro, e só agora, em setembro, iniciarão o curso. Por isso acredita que o Governo pode fazer o mesmo agora.

“Cansamos de promessas, foram feitas muitas. Só a convocação no Diário nos tira daqui”, afirmou.