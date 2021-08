Cantor gospel nacional se apresenta neste sábado em igreja de Sena Madureira

O cantor e compositor gospel J. Neto fará neste sábado (7) uma apresentação na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Sena Madureira, a partir das 19 horas. A confirmação foi dada nesta manhã pelo pastor Celso Gregório de Lima, presidente da congregação.

“É com grata satisfação que estamos recebendo em nossa cidade o nosso irmão em Cristo e cantor J. Neto. Aproveitamos para convidar os moradores a estarem participando desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus”, comentou Celso Gregório.

Natural do Rio Grande do Norte, J. Neto se converteu a Cristo no ano de 1981. Três anos depois gravou o seu primeiro trabalho. Ele já esteve no Acre em datas pretéritas, notadamente nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Marechal Taumaturgo.

J. Neto já se encontra em Sena Madureira. “Muito feliz em estar aqui com todos vocês. Amanhã será uma noite da presença de Deus entre nós, de muito louvor, adoração, curas e milagres”, destacou.

O cantor é conhecido nacionalmente e tem uma voz bem parecida com a do rei Roberto Carlos.