Cantora de forró desabafa após encontrar filho morto: “Estou desolada”

A cantora Walkyria Santos, que comandou a banda de forró “Magníficos”, usou as redes sociais nesta terça-feira (3) para desabafar sobre a morte do seu filho Lucas , de 16 anos.

Em um vídeo no Instagram, Walkyria aparece chorando e segurando uma roupa do filho. “É uma dor que só quem sente vai entender, e isso é sobre o último post que eu havia feito. Meu filho fez uma brincadeira, ele achou que as pessoas iriam achar engraçado, mas não acharam, como sempre, estão destilando ódio, deixando comentários maldosos, e meu filho acabou tirando a vida. Estou desolada, acabada, sem chão, mas estou aqui como uma mãe, pedindo para que vocês vigiem, fiquem alertas”, disse Walkyria.

Walkyria explicou que o filho estava com acompanhamento psicológico após indícios de depressão, mas que ataques na internet fizeram o filho tirar a própria vida. “Estou desolada, que Deus conforte o coração da minha família. Essa internet está doente, então vigiem, porque quanto as pessoas estão um pouco fracas, elas não aguentam”, completou.