Carlinhos Maia e marido escolhem alianças de R$ 500 mil para renovar votos

Apesar de ainda não ter data para acontecer, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, seu esposo, já escolheram as alianças que irão trocar na renovação de votos.

Segundo a Quem, as peças dos dois, que foram feitas em diamantes IF (Internally Flawless), considerados os mais translúcidos do mundo, custaram caro. O par de anéis está avaliado em meio milhão de reais.

Paulo Teixeira, designer responsável pelo conceito das joias, falou sobre as alianças escolhidas pelo casal: “Diamantes IF são internamente puros. A pureza da pedra preciosa é uma medida de características naturais e da raridade da pedra, classificada pela visibilidade dessas características com uma ampliação de dez vezes. Uma pedra é avaliada como pura, se sob uma ampliação de dez vezes, nenhuma inclusão (impureza interna) e nenhuma mancha (impureza externa) forem visíveis”.

De acordo com a publicação, renovação de votos foi adiada porque Carlinhos Maia e o amado não estão no clima de celebração. Para quem não sabe, Lucas Guimarães perdeu a mãe, dona Telma Guimarães, há pouco tempo.

Vale lembrar que esse não foi o único dinheiro que o humorista teve que desembolsar recentemente. O famoso foi condenado a pagar R$ 30 mil à artista plástica Lau Rocha, cuja obra de arte foi vandalizada pelo humorista na suíte de um hotel em Aracaju.

Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a decisão foi tomada pelo juiz Cristiano José Macedo Costa, da 11ª Vara Cível do município e cabe recurso.

“O ato praticado pelos demandados implicou, por si só, na modificação da obra de autoria da requerente e, por consequência, na violação do seu direito moral de integridade“, pontuou o magistrado “Há, sem dúvida, a existência de um dano moral que merece ser reparado, e, desta forma, passo a analisar o valor a ser arbitrado a título de indenização“, completou.

Para quem não lembra, na ocasião, ao gravar um vídeo do momento, que julgou ser divertido, Maia rabiscou olhos e boca na personagem do quadro. “Os hóspedes desse hotel vão me agradecer“, disse ele, na época.