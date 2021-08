Casa é destruída por incêndio em Sena Madureira e família fica somente com a roupa do corpo

Uma residência de madeira localizada na Rua Hermano Alves Costa, bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, foi destruída por um incêndio na madrugada deste domingo (8). Não fosse a pronta intervenção do Corpo de Bombeiros, as chamas teriam atingido outras casas do local.

Segundo informações repassadas pela dona Irene Tamaru, proprietária da residência, uma vela acesa teria caído em cima do colchão provocando o incêndio. “Na nossa casa não tem energia elétrica, então a gente utiliza velas durante a noite. Eu e meu filho pulamos a janela e conseguimos escapar, mas todos os nossos pertences foram queimados”, lamentou.

O cabo Isaías, do Corpo de Bombeiros de Sena, disse que a equipe agiu rapidamente para evitar algo pior. “Conseguimos debelar as chamas que estavam se espalhando para outras casas”, frisou.

Tendo como única fonte de renda o Bolsa família, dona Irene Tamaru está pedindo ajuda às pessoas de bom coração para reconstruir a casa e comprar colchões e as outras coisas que foram perdidas.

Quem puder ajudar essa moradora e família, ligue para: (68) 99912 1378.

Fotos: