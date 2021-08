Casal acreano exagera na bebida alcoólica, cai em blitz de álcool zero e escapa do flagrante após ajuda de Padre

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Um famoso casal do município de Sena Madureira, relatou uma aventura perigosa e engraçada para este colunista. De acordo com o casal, após uma aventura no motel da capital ambos exageraram na dose de bebida alcoólica, mais descasaram para pode sair do motel. A esposa pediu para o marido deitar no banco e começou a dirigir de madrugada até o local onde estavam hospedados.

Para surpresa da motorista, a polícia da capital estava realizando uma operação álcool zero e pediu para que encostasse o veículo. A mulher revelou que rapidamente ligou o som do veículo e colou um hino do Padre Marcelo Rossi: “Quando avistei a polícia já liguei o louvor do Padre Marcelo Rossi, o policial me abordou, pediu para baixar o vidro do cara, olhou pra mim, e deve ter imaginado o que uma senhora estava fazendo aquela hora da madrugada escutando hino, mais acho que por conta da idade, mandou eu prosseguir, suspirei aliviada”, comentou.

Essa coluna alerta que bebida e direção não combina, nem com música de hinos evangélicos ou católicos. Sobre os nomes, não revelo, nem adianta mandar direct e mensagens, seus curiosos. Se beber, não dirija!