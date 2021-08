Casal tem apartamento invadido por criminoso de bicicleta e são feridos com oito tiros na Baixada da Sobral

O casal identificado como Michele Freitas da Silva, de 29 anos, e Cleber Silva do Nascimento, 19 anos, foram feridos com oito tiros na tarde desta quinta-feira (26), na rua Adalberto Sena, no bairro João Paulo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o casal Michele e Cleber estava dentro de um apartamento juntamente com um filho, quando dois criminosos chegaram em uma bicicleta e um deles de posse de arma de fogo invadiu o apartamento e foi disparando contra Cleber, que foi ferido com sete tiros na área do tórax e pescoço. Michele que estava dormindo ao lado da criança acabou baleada na perna esquerda. Após a ação, o bandido voltou correndo para a bicicleta e fugiu com seu comparsa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançada, Cleber foi atendido rapidamente e teve a saúde estabilizada, mas não mexeu nem as pernas e os braços, podendo mostrar lesão na coluna cervical. Já Michele só foi baleada na perna esquerda e foi atendida por socorristas. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, Cleber em estado de saúde gravíssimo e Michele em estado de saúde estável.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado até o momento. A motivação do crime é desconhecida pela polícia.

O caso está sendo investigado por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).