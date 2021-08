Ceará e Flamengo empatam no Castelão e Rubro-Negro entra no G4

O Ceará deu trabalho para o Flamengo neste domingo (22/8), na Arena Castelão, no Ceará. Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes empataram em 1 x 1. O Vozão saiu na frente com Vina, no primeiro tempo. Vitinho deixou tudo igual no início da segunda etapa.

O resultado colocou o Rubro-Negro na 4ª colocação, o Ceará permaneceu em 8º.

Desfalcada, a equipe comandada por Renato Gaúcho sofria com a falta de criatividade na armação das jogadas e viu Gabigol, seu principal artilheiro, perder gols que não são comuns para o camisa 9.

Já o Ceará deixava o Rubro-Negro com a bola, mas não permitia a criação de jogadas efetivas. Bem postado na defesa, o Vozão parecia ter muito bem definida a sua estratégia e sempre que atacava, levava perigo para o gol de Diego Alves.

Apesar das substituições dos dois lados, as equipes pouco mudaram suas propostas e o estilo de jogo