Cenas fortes: em briga generalizada, mulher é espancada, choca web e imagens viralizam no AC; assista

Esse final o município de Sena Madureira foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, após vários episódios de violência nas áreas de lazer e do município.

Vários vídeos já circulam nas redes sociais, o site ContilNet publicou em primeira mão uma briga generalizada em pontos históricos do município. Nas imagens, é possível ver vários jovens brigando no ‘coreto’ do centro da Praça 25 de Setembro e também na Avenida Avelino Chaves. Uma imagem chocou os internautas, onde homens espancam e puxam os cabelos de uma jovem.

Em outro vídeo recente, é possível ver uma confusão e mulheres brigando em um bar que inaugurou recentemente.

A repercussão dos vídeos já invadiu diversas plataformas e ganhou paródias e músicas. Esse colunista recebeu o material que ganhou música e até postagem no aplicativo ‘Tik Tok’.

