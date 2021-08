Cinemas e streaming: veja as estreias desta semana

A semana de novidades vai começar em alta nos cinemas com as estreias de dois aguardados filmes: Tempo, novo filme de M. Night Shyamalan, e Jungle Cruise, aventura com Dwayne “The Rock” Johnson e Emily Blunt que chega também ao Disney+.

No filme, baseado na famosa atração dos parques da Disney, o malandro e brincalhão Frank Wolff (The Rock), capitão do barco La Guilla, é contratado pela Dra.

Lily Houghton (Emily Blunt) e seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para levá-los em uma missão pelas densas florestas amazônicas com a intenção de encontrar uma misteriosa árvore com poderes de cura.

Já no streaming, a grande estreia inédita é O Último Mercenário, filme da Netflix estrelado por ninguém menos que Jean-Claude Van Damme. Confira essas e outras estreias desta semana abaixo:

Cinema

Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime

O guarda-costas Michael Bryce (Ryan Reynolds) terá que abandonar sua licença sabática para proteger Darius (Samuel L. Jackson) e Sonia (Salma Hayek), o casal estranho mais letal do mundo. Enquanto Bryce é levado ao limite por seus dois protegidos, o casal Kincaid se mete em uma trama global, onde são perseguidos por Aristotle Papadopoulos (Antonio Banderas), um louco vingativo e poderoso

Jungle Cruise

O filme gira ao redor do malandro e brincalhão Frank Wolff (Dwayne Johnson), capitão do barco La Guilla. Ele é contratado pela Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) e seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para levá-los em uma missão pelas densas florestas amazônicas com a intenção de encontrar uma misteriosa árvore com poderes de cura que poderá mudar para sempre o futuro da medicina. No caminho, eles viverão inúmeros perigos, enfrentando animais selvagens e até mesmo forças sobrenaturais.

Tempo

Tempo acompanha uma família durante uma viagem para uma ilha tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer: todos passam a envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente.

Streaming

Netflix

O Último Mercenário (30/7/2021)

Vinte e cinco anos depois de fazer um acordo com o serviço secreto francês para proteger o filho, um agente precisa sair do esconderijo. Estrelado por Jean-Claude Van Damme.

1976: Entre o Amor e a Revolução (4/8/2021)

Quando o marido é acusado de participar de um golpe militar, sua mulher grávida precisa o ajudar a provar sua inocência. Inspirado em fatos reais.

Disney+

Jungle Cruise – O filme estreia na plataforma na sexta-feira (30/7) mediante ao pagamento do Premier Access.