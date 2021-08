Cinemas e streaming: veja as estreias desta semana

No longa, Larissa interpreta Bárbara, que junto de sua melhor amiga Thaila (Thati Lopes), decide fazer um intercâmbio para fora do país. Nas montanhas geladas do estado de Nova York, nos Estados Unidos, as duas garotas se metem em todos os tipos de situações absurdas e hilárias.

Entre as novidades ainda estão as aguardadas sequências de Poderoso Chefinho e O Homem nas Trevas, Beckett, longa de John David Washington (Tenet) na Netflix, e muito mais!

Confira:

Cinema

Dois + Dois

Diogo e Emília, um casal que está junto há 16 anos e que encontra-se em meio a uma fase monótona. Porém, tudo vira de cabeça pra baixo quando eles descobrem que Ricardo e Bettina, seus melhores amigos, possuem um casamento aberto e praticam a troca de casais. Agora, seus amigos tentam convencê-los de que é possível ser feliz levando esse estilo de vida.

O Homem nas Trevas 2

A história de um homem cego que aterroriza invasores de sua casa. A sequência se passa anos após a primeira invasão; quando Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive isolado na tranquilidade de sua residência até que os pecados do seu passado voltam para cobrar seu preço.

Poderoso Chefinho 2

Os irmãos Tim e Ted, agora adultos, vivem vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

Luana Muniz – Filha da Lua

Luana Muniz tem uma rotina dividida entre a prostituição, a militância LGBT e shows em cabarés. Depois de participar de uma reportagem para a TV no programa “Profissão Repórter”, a moça ficou conhecida em todo o Brasil como a “Rainha da Lapa” e agora tem sua intimidade revelada neste documentário.

Netflix

Beckett (13/8/2021)

Após um trágico acidente de carro na Grécia, Beckett (John David Washington), um turista americano, acaba no centro de uma perigosa conspiração política e vira um fugitivo para tentar salvar a própria vida.

Demais pra Mim (18/8/2021)

Cansada de encontros casuais, uma jovem com uma rara doença genética decide que quer viver um grande amor.

Diários de Intercâmbio (18/8/2021)

As melhores amigas Bárbara (Larissa Manoela) e Thaila (Thati Lopes) decidem fazer um intercâmbio para fora do país na esperança de resolver todos os seus problemas. Nas montanhas geladas do estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, as duas garotas se metem em todos os tipos de situações absurdas e hilárias e percebem que há mais em seus sonhos do que elas imaginavam. Assista ao trailer aqui.

Amazon Prime Video

Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon a Time (13/8)

Misato e o grupo anti-NERV, Wille, chegam a Paris, uma cidade vermelha em função dos núcleos. A tripulação da nave Wunder pousa em uma torre de contenção. Eles têm 720 segundos para restaurar a cidade. Quando EVAs da NERV aparecem, Mari deve interceptá-los com sua nova unidade 8. Enquanto isso, Shinji, Asuka e Rei perambulam pelo Japão.