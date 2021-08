Colisão entre carro e motoqueiro sem habilitação deixa mulheres gravemente feridas na Capital

Duas mulheres identificadas como Jegliane Viana durante Guerreiro, 35 anos, e Cátia lima Gonzales, 31 anos, ficaram feridas com gravidade após um acidente de trânsito, na noite desta quinta-feira (19), na Avenida Principal do Residencial Jequitibá, em Rio Branco.

Segundo informações de autoridades de trânsito, um homem não habilitado e Cátia trafegavam em uma motocicleta, já Jegliane trafegava em um carro Palio de cor prata no sentido contrário. A motorista do veículo acabou passando em um dos vários buracos que têm na estrada que dá acesso à Cidade da Justiça e perdeu o controle, invadindo a pista contrária e batendo de frente com o casal que estava na motocicleta.

Com o impacto, o condutor da moto sofreu um corte no punho direito e foi encaminhado à UPA da Baixada. Já Cátia ficou desacordada e Jegliane, que dirigia o carro, bateu a cabeça no volante e não sentia mais as pernas.

Mulheres foram levadas ao PS/Foto: Ithamar Souza/ContilNet Mulheres foram levadas ao PS/Foto: Ithamar Souza/ContilNet

Duas ambulâncias do suporte básico e avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as duas mulheres ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da perícia, a motocicleta foi removida por um guincho e o motorista, após receber atendimento médico, foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla). O homem responderá pelo crime de dirigir sem ser habilitado.