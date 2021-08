Com 3 de Yuri Alberto, Internacional goleia Flamengo por 4 a 0

Com grande atuação do atacante Yuri Alberto (que marcou três vezes), o Internacional goleou o Flamengo por 4 a 0, na noite deste domingo (8) em pleno estádio do Maracanã, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

(FLAxINT) ⏰ 52'/2T: FIM DE JOGO! ✅ MARACANAÇO COLORADO!!! 🔥🏟️ Inter atropela o Flamengo em pleno Rio de Janeiro e aplica uma goleada de 4 a 0! VAMOOOO!!! 💪 #VamoInter 🇦🇹 ⚽️⚽️⚽️ Yuri Alberto

⚽️ Taison

Com esta vitória, o Colorado assume a 11ª posição da classificação com 18 pontos. Já o Rubro-Negro, com o revés, o primeiro sob o comando do técnico Renato Gaúcho, fica na 5ª posição com 24 pontos.

A etapa inicial começou com uma dinâmica bem definida, o Flamengo mantendo a posse de bola buscando espaços para criar oportunidades de marcar, enquanto o Internacional mantinha uma postura defensiva aguardando chances de contra-atacar.

E o Colorado foi mais eficiente no que se propôs a fazer. Aos 18 minutos Yuri Alberto tabela com Edenílson e toca na saída de Diego Alves para abrir o marcador. Com o gol o time de Porto Alegre melhora ainda mais na partida e consegue ampliar aos 40 minutos, novamente com o camisa 11, que bate cruzado de esquerda após receber de Patrick.

O Internacional volta ainda mais ligado na volta do intervalo, e consegue ampliar logo aos 8 minutos, quando Taison parte sozinho desde antes do meio do campo e se livra da marcação adversária na velocidade para só deslocar Diego Alves.

A vida do Colorado fica ainda mais fácil aos 15 minutos, quando Gabriel Barbosa é expulso por ironizar o árbitro batendo palmas logo após receber o cartão amarelo. Com um homem a mais, o Colorado chega ao quarto aos 24 minutos, quando Yuri Alberto recebe na ponta direita, parte com liberdade e chuta forte para fechar o placar.

✔️ Hat trick

✔️ Triplete

✔️ Hat trick

✔️ Triplete

✔️ Pede música Ou, simplesmente, Yuri Alberto! 🎯⚽️🔥 #VamoInter 🇦🇹

Agora, o Flamengo se volta para a Copa Libertadores, onde enfrenta o Olimpia (Paraguai) na próxima quarta (11) na partida de volta das quartas de final. Já o Internacional só volta a entrar em campo no domingo (15) quando recebe o Fluminense no Beira Rio pelo Brasileiro.

Empate sem gols

Em partida realizada no estádio do Castelão, Ceará e Atlético-GO não passaram de um empate sem gols. O resultado deixou o Vozão na 7ª posição com 23 gols, enquanto o Dragão é o 9º com 20.