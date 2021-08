Com Covid-19, idoso que mora isolado e sozinho há 20 anos em floresta no AC é localizado

Uma equipe do Governo do Estado realizou uma operação no último mês, no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (Cferg), interior do Acre, onde localizou o acreano Gildo da Silva Conceição.

Isolado dos centros urbanos há pelo menos 20 anos, morando sozinho em uma casa de palha e paxiúba, o idoso de idade não revelada havia sido infectado pela covid-19, mas estava se recuperando bem.

Agentes do Centro Integrando de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer), com ajuda do harpia 03, conseguiram chegar ao local com sacolões e para fazer o cadastro de Gildo no Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

Os registros do momento foram compartilhados pelo governador Gladson Cameli em sua página no Instagram.

“Assim como o senhor Gildo estamos trabalhando para melhorar a vida das pessoas que vivem em locais isolados e que tanto necessitam do apoio do estado”, escreveu.