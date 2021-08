Com gols apenas no segundo tempo, Estrelão goleia Náuas e entra no G4 do estadual de futebol

O Rio Branco precisou acionar jogadores do banco de reservas para vencer o Náuas, em partida realizada na noite deste sábado,21, na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Depois do 0x0 no primeiro tempo, o Estrelão ligou o acelerador e fez 4 x 0 no time de Cruzeiro do Sul. Os gols foram marcados Vandson (2), Breno e Zé Roberto, todos jogadores que entraram na etapa final.

Coma vitória o RBFC entrou pela primeira vez no G4 do estadual, com8 pontos, mesma pontuação do São Francisco, porém com saldo melhor saldo de gols.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Rio Branco-AC volta a jogar no sábado (28), contra o já eliminado e lanterna Plácido de Castro. A partida será às 17h. O Náuas só entra em campo no dia 1º de setembro, quando enfrenta o Humaitá, também às 17h. As partidas são no horário do Acre e serão disputadas na Arena da Floresta.