Com Lakers x Nets no Natal, NBA confirma primeiros duelos da temporada

A liga também divulgou as partidas da noite de abertura. O atual campeão Milwaukee Bucks irá visitar os Nets na reedição da última semifinal da Conferência Leste decidida de forma épica.

O segundo jogo da rodada, marcado para o dia 19 de outubro, será entre Golden State Warriors e Lakers.

O confronto natalino entre Knicks e Hawks é visto com muita animação pelos fãs após o duelo entre as equipes nos playoffs da última temporada.

O confronto ficou marcado pela provocação constante entre Trae Young e os torcedores da franquia de Nova York. Um deles inclusive foi banido da arena após cuspir no armador de no jogo 2.

Trae Young foi o principal responsável pela vitória em cinco jogos dos Hawks na série, mantendo médias superiores a 29,2 pontos e 9,8 assistências.

Outro confronto cercado por expectativa é entre Lakers e Nets. Apontado por muitos como os principais favoritos ao título, o duelo marca o reencontro de velhos conhecidos.

LeBron James e Kevin Durant vão se enfrentar pela primeira vez desde 2018, quando ambos ainda atuavam pelo Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, respectivamente.

A partida também coloca frente a frente Russell Westbrook contra James Harden e Durant, ex-companheiros de equipe no Oklahoma City Thunder. Não podemos esquecer de Kyrie Irving x LeBron. O armador dos Nets chegou a dizer no final de 2020 que era o jogador mais decisivo nas equipes em que atuou, incluindo os Cavaliers. Na época, LeBron rebateu dizendo que se sentiu magoado com os comentários.