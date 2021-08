Com pé na semifinal, Flamengo recebe o Olimpia no Mané Garrincha

A equipe rubro-negra vai para a decisão com muitos desfalques, mas confiança de sobra. Nos últimos dez jogos, o Fla acumulou nove vitórias e perdeu apenas uma vez, enquanto os paraguaios vêm de quatro derrotas consecutivas.

Renê, Thiago Maia e Gustavo Henrique estão isolados com a Covid-19 e Isla sentiu dores na posterior da coxa direita, se tornando mais uma baixa no time de Renato Gaúcho. Apesar de não poder contar com eles, o treinador tem João Gomes, Bruno Viana e Matheuzinho já acostumados a entrar em jogos importantes.

O Governo do Distrito Federal (GDF) liberou 30% da capacidade do Mané Garrincha, ou seja, quase 21.900 lugares para a partida, mas apenas cerca 18 mil ingressos foram colocados à venda. No outro jogo do Flamengo com torcida em Brasília, na volta das oitavas contra o Defensa y Justicia, foram apenas 5 mil pagantes, quando foram liberados 15 mil lugares. Até a última atualização, 10 mil ingressos haviam sido vendidos para o jogo desta quarta.