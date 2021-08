Com salário de até R$ 6 mil, AC tem seis seleções abertas e previsão para mais 12 este ano

O Acre conta com seis editais de concursos e processos seletivos com inscrições abertas. Iapen, Detran, Banco do Brasil, Prefeitura de Tarauacá, Prefeitura de Santa Rosa do Purus e Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região contam com vagas para profissionais do nível médio, superior e técnico.

Iapen/AC

No Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), foram ofertadas quatro vagas, que estão divididas em quatro cargos, tais como: auxiliar administrativo com ensino médio completo e advogado, assistente social e psicólogo, todos de nível superior.

A remuneração prevista para Auxiliar Administrativo é de R$3.077,05 e para os demais cargos do processo seletivo, a remuneração total será de R$4.658,03. O contrato tem validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado.

Detran AC

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran AC), por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), divulgou o edital para oferta de 62 vagas de níveis médio e superior para contratação temporária.

As vagas serão distribuídas nos municípios de Rio Branco, Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Feijó. As inscrições devem ser feitas via internet, no site do Instituto Access, a partir das 14h de 9 de julho a 5 de agosto de 2021. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo que será concorrido: Orientador de Trânsito: R$36,00; Técnico Administrativo: R$39,00; Examinador de Trânsito: R$41,00.

O edital completo pode ser lido no site do Diário Oficial do Acre (edição de 09 de julho de 2021, a partir da página 26) ou no endereço eletrônico do Instituto Acess.

CRT – 1ª Região

O processo seletivo para o CRT 1ª Região conta com 31 vagas de contratação imediata e formação de cadastro reserva em 364 vagas. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior.

As vagas são para Assistente Administrativo; Assistente de Manutenção; Agente de Fiscalização; Assistente de Tecnologia da Informação; Assistente Técnico. O salário é no valor de até R$3.000. Os interessados devem se inscrever via internet, na página do processo seletivo e preencher o formulário de inscrição para o cargo que deseja, no período das 10h do dia 5 de julho até as 23h59 do dia 10 de agosto.

Prefeitura de Santa Rosa do Purus

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus anunciou a abertura das inscrições do processo seletivo simplificado para contratação emergencial, destinado a selecionar candidatos para atuarem na Rede Municipal de Educação.

Ao todo estão sendo ofertadas três vagas, sendo uma para assistente social, uma para psicólogo e uma para nutricionista. Os salários variam entre R$ 2,2 mil e R$ 3 mil para cumprimento de carga horários de 30 a 40 horas semanais.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas na próxima semana, na segunda (2) e terça-feira (3), no prédio da Secretaria Municipal de Educação de Santa Rosa do Purus, nos horários 07h30 às 11h00, e 13h30 às 16h30.



Prefeitura de Tarauacá

A Prefeitura de Tarauacá publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (28), a abertura de processo seletivo simplificado que permite a contratação de médicos com atuação no programa Mais Médicos e sem revalidação do diploma.

A Prefeitura de Tarauacá publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (28), a abertura de processo seletivo simplificado que permite a contratação de médicos com atuação no programa Mais Médicos e sem revalidação do diploma.

Estão sendo ofertadas duas vagas para médicos com salários de R$ 6 mil com carga horária de trabalho de 40 horas semanais. O prazo de contratação será de seis meses ou enquanto perdurar o estado de calamidade pública. As inscrições ocorrerão na sede da Secretaria Municipal de Saúde, a partir da próxima segunda-feira (2) até sexta-feira (6) das 07:30h às 11:00h e das 13:30h às 17:00h ou pelo do endereço de e-mail: [email protected]

Concurso Banco do Brasil: vagas no Acre

No estado do Acre, o Banco do Brasil vai ofertar 23 vagas imediatas e mais 19 como cadastro de reserva. As pessoas vão trabalhar nas seguintes cidades:

Acrelândia – AC; Assis Brasil – AC;

Brasiléia – AC;

Bujari – AC;

Cruzeiro do Sul – AC; Feijó – AC;

Epitaciolândia – AC;

Mâncio Lima – AC;

Plácido de Castro – AC;

Rio Branco – AC;

Sena Madureira – AC;

Senador Guiomard – AC;

Tarauacá – AC;

Xapuri – AC

Os candidatos serão submetidos a dois tipos de prova escrita, sendo uma objetiva e a outra discursiva. Sendo assim, a avaliação que está prevista para acontecer no dia 26 de setembro de 2021, será composta por 70 questões de múltipla escolha e uma redação no formato de texto dissertativo-argumentativo.

Previstos

Além dos concursos confirmados, há ainda outros certames previstos com vagas para o Acre: Correios, IBGE, INSS, Polícia Federal, DNIT, Iapen (agente penitenciário e policial penal), Secretaria de Fazenda, Secretaria de Segurança Pública, Tesouro Nacional e Tribunal Regional Eleitoral integram a lista. O Ministério Público já confirmou a realização de um concurso.

O governador Gladson Cameli também garantiu esta semana que vai publicar um super edital com várias vagas em diversos setores.