Com três bombeiros atuando em Feijó, associação se manifesta contra o corte no banco de horas

Feijó dispôs de apenas três bombeiros militares para atender a população durante uma escala de serviço. Isto é o que diz o Boletim Interno do 9º batalhão, publicado nas redes sociais da Associação das Praças dos Bombeiros Militares do Acre (Aprabmac) na última quinta-feira (12). Ainda segundo a publicação, os profissionais sofrem com cortes no banco de horas feitos pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag/Ac).

Estes cortes, de acordo com o texto emitido pela Aprabmac, acabam prejudicando na realização dos serviços dos bombeiros militares, visto que o banco de horas tem o objetivo de compensar a jornada mensal de trabalho com o pagamento de plantão extra.

“Do dia 11 para o dia 12 de agosto, o 9º BEPCIF atendeu capturas de animais, incêndios em vegetação, fogo em entulho, prestou apoio a outros órgãos, fez vistoria técnica e abatimento em árvore com risco de queda, vistoriou, controlou e/ou exterminou insetos, efetuou Atendimento Pré-Hospitalar, e vistoriou estabelecimento privado para prevenir incêndio e pânico”, disseram.

Como o estado do Acre dispõe de 442 bombeiros para atender os 22 municípios, e como do anúncio do edital do concurso até o curso de formação de soldados levam um período de, aproximadamente, 18 meses, a Aprabmac teme que os profissionais não consigam atuar com maestria nas ocorrências diárias. “Sem as horas extras remuneradas por atividade complementar extraordinária, será impossível atender a demanda aos acreanos”, finalizou.