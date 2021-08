Com um a menos, Galvez reage e empata com o Fast Club-AM

Galvez e Fast-AM empataram por 2 a 2, neste domingo (8), na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

O resultado, no entanto, teve um gostinho de vitória para o Imperador. Isso porque o Rolo Compressor saiu na frente no primeiro tempo com gols de Jackie Chan e Guigui.

Mesmo com volante Weverton expulso na etapa final, o Imperador conseguiu empatar com gols de Radames e Felipe (contra). O resultado manteve os donos da casa em boa vantagem dentro do G-4.

Classificação

O Galvez se mantém na terceira posição no grupo 1 e agora soma 16 pontos. O Fast-AM segue na sexta colocação da chave com 10 pontos.

Próximos jogos

O Fast-AM volta a campo no próximo sábado (14), para enfrentar o Atlético-AC, às 18h (de Brasília), no estádio da Colina, em Manaus (AM).

O Galvez tem compromisso pelo Campeonato Acreano na quarta-feira (11), contra o Andirá, às 17h (do Acre). Pela Série D, o Imperador enfrenta o Penarol-AM no próximo domingo (15), às 17h (de Brasília). Ambos jogos na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Primeiro tempo

No início da partida parecia que o Galvez teria facilidade em encontrar o caminho do gol, mas o ataque não foi certeiro e a defesa não segurou as investidas do Fast-AM. Os visitantes abriram o marcador logo aos oito minutos. Charles fez jogada em velocidade pelo lado direito do ataque e cruzou rasteiro para área. A bola chegou em Jackie Chan, que chutou de primeira no canto direito para fazer 1 a 0. O Imperador tinha mais a posse da bola, mas não era efetivo. Aos 17 minutos, Weverton arriscou de fora da área, mas mandou para fora, sem perigo. O Rolo Compressor voltou a levar perigo aos 22 minutos. Flamel recebeu a bola na entrada da área e chutou firme no alto, mas o goleiro do Imperador conseguiu espalmar para escanteio no meio do gol. Após parada técnica, o Fast-AM conseguiu ampliar a vantagem. Aos 32, após cobrança de escanteio, Guigui cabeceou livre de marcação e mandou no canto direito. A melhor chance de gol do Galvez foi aos 36 minutos. Mateus Esquerdinha passou pela marcação fora da área e tocou para Matheus Nego, que se infiltrava na defesa. O camisa 10 tocou na saída do goleiro, mas tirou demais e bola foi pela linha de fundo. O Fast-AM administrou o resultado até o apito final.

Segundo tempo