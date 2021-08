Comentarista da ESPN Brasil aparece pelado ao vivo na TV e fãs enlouquecem: “Queria sentar”

Algo saiu do controle durante uma transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil. Acontece que o comentarista Felippe Facincani apareceu pelado.

A princípio, tudo ocorreu nesta quarta-feira (25), quando por uma falha técnica na emissora, Felippe apareceu apenas de cueca para todos que assistiam. Ao perceber que estava no ar, o comentarista se desesperou: “Já estamos no ar? Não brinca não”.

Foi então que na internet, logo os fãs enlouqueceram com a situação. O vídeo do comentarista não demorou para circular no twitter e os comentários começaram a aparecer. Um seguidor brincou: “Queria sentar e acompanhar só um jornalismo esportivo saudável na ESPN e simplesmente Felippe Facincani pelado na minha TV”.

Em seguida, outro internauta cogitou uma demissão nos bastidores: “Acho que um estagiário foi demitido O Facincani aparece pelado ao vivo na ESPN”.

