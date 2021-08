Comentarista da Globo coloca a “x*reca na mesa” e vira atração nas Olimpíadas

O jeito de comentar o esporte e as pérolas como o “xerecar” (sim, na web já virou até verbo) foram alguns dos componentes que coatribuíram para o sucesso de Karen, um hit nas redes. A skatista está bastante feliz com a repercussão: “adorando que vocês estão adorando”, comentou ela numa publicação.

Nesta mesma postagem, aliás, em que ela revela algumas curiosidades de sua vida, contou como foi a “cerimônia” de união entre ela e o amado, o cantor Lucas Silveira, da banda Fresno. Os dois são os pais da pequena Sky, de 5 anos.

“Lucas da Fresno é o meu parceiro, mas a gente não é casado oficialmente: nem na igreja, nem no cartório. Porém, fomos abençoados pelo Stephen Christian, da banda Amberlin, em uma cerimônia num corredor de um show, com um anel de tag de avião, enrolado numa fita adesiva. Acho mais válido”, contou ela em sua conta no Instagram.

Karen anda de Skate desde 1999, e foi a primeira campeã mundial do Brasil em sua modalidade. “Mas vocês não vão achar registros disso porque nessa época só transmitiam o masculino. O feminino, não.”, comentou ela, na web.

Em sua página, a skatista costuma mostrar momentos de sua rotina ao lado da filha, que também manda bem na prancha sobre rodas, cliques para lá de estilososos, trabalho (inclusive musical. Sim, ela também canta!), praticando o esporte que tanto ama, além de cliques ao lado do amado.

“Te amo, fofineo”, escreveu ela para ele numa das ocasiões.

Ainda sobre o trabalho na TV, Karen tenta explicar o comportamento. Mas não precisa, a turma das redes já adora: “Desculpe, gente. Fico emocionada e descontrolada”, escreveu ela no Twitter. Karen volta aos postos na TV nesta quarta-feira para comentar a próxima etapa da competição de skate nas Olimpíadas.