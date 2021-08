Comitê organizador veta público nos Jogos Paralímpicos em Tóquio

O Comitê Organizador dos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 tomou uma decisão definitiva e anunciou nesta segunda-feira (16/8) que o evento será realizado sem a presença de público, tal qual a Olimpíada, que terminou no último dia 8. A Paralimpíada será ainda mais restrita em relação a exceções e a organização pede que a população japonesa não compareça às competições de rua.

A medida tomada nesta segunda-feira tem como base o aumento de infecções pela covid-19 nas últimas semanas. O número disparou no Japão durante os Jogos Olímpicos e a organização tenta proteger os atletas paralímpicos, que fazem parte do grupo de risco da doença.

No último domingo, o Japão registrou 17.902 novos casos de covid-19, com 10 mortes. O país tem até agora 49,6% da população vacinada pelo menos com a primeira dose contra o novo coronavírus.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!