Quando falamos em sites, saber como colocar o seu site no topo do Google é uma das coisas mais importantes para o seu sucesso.

Afinal, de que adianta ter um site se as pessoas não conseguem o achar? Se ele não está lhe ajudando a expandir a sua clientela e os seus visitantes?

Portanto, continue lendo o artigo até o final para saber técnicas de SEO para colocar o seu site no topo do Google.

Como colocar seu site no topo do Google?

Quando você tem um site, o seu objetivo é que o maior número de pessoas possíveis tenha acesso a ele, certo?

Portanto, uma das melhores maneiras de fazer isso é buscando maneiras de deixar o seu site no topo do Google.

Ou seja, fazer com que o seu site seja um dos primeiros que aparecem quando alguém pesquisa algo relacionado a sua marca ou ao seu assunto.

Por exemplo, se o seu site é sobre cozinha e receitas, você quer que quando alguém procure uma receita, o seu site seja uma das primeiras opções a aparecer.

Isso é muito importante, pois, sabemos que a maioria das pessoas não passa da primeira página de busca quando procuram por algo no Google.

Então, separamos dicas importantes para o seu site ficar no topo do Google.

1. Tenha uma boa palavra chave

Escolher uma boa palavra chave é, sem dúvidas, uma das principais técnicas de SEO quando falamos em marketing digital e marketing de conteúdo.

Pois, é a partir da palavra-chave que uma pessoa encontra o seu site. Pense, o que a pessoa pode estar pesquisando, que seja relacionado ao seu tema, qual o termo que é mais utilizado?

Depois de descobrir essa palavra-chave, crie conteúdos com ela. Ou até mesmo utilize essa palavra chave com URL do seu site.

Assim, as chances dele ficarem no topo aumentam muito.

2. Produza um bom conteúdo

Muitas pessoas focam na parte técnica, como por exemplo, na palavra-chave, e esquecem de produzir um conteúdo de qualidade.

Para o seu site ficar no topo das buscas do Google, você precisa investir em marketing de conteúdo.

Ou seja, você precisa produzir textos que tenham não apenas a palavra-chave, mas que sejam interessantes e originais.

Pois, o Google consegue analisar artigos, de acordo com a qualidade, e os que tem a maior qualidade tem prioridade nas classificações.

Para isso, muitas pessoas criam uma área em seu site de blog, com artigos para atrair um público maior ao site.

3. Saiba a melhor maneira de montar os seus textos

Além da qualidade e da palavra-chave, existem algumas estratégias que são adotadas por quem faz marketing de conteúdo para que o seu site tenha destaque.

Uma delas é colocar as palavras-chaves nos títulos e nos cabeçalhos, que podem ser subtítulos.

Esses subtítulos são importantes, pois são analisados e permite que o algoritmo do Google analise melhor o seu conteúdo.

Portanto, coloque a palavra-chave do seu artigo pelo menos no título e em um subtítulo, para garantir que ela seja identificada como palavra-chave.

4. Coloque imagens

A presença de imagens, que sejam relevantes e coerentes, no seu texto também fazem diferença.

Mas, além disso, existe uma técnica para você descrever a sua imagem em HTML e ela pode ser utilizada como uma estratégia de SEO. Portanto, utilize o alt para isso.

Então, quando você for colocar uma imagem, você pode usar o “alt” para nomear a imagem, colocando uma palavra-chave nela.

Assim, o seu site melhora na busca, por ter imagens associadas a essa palavra-chave, e faz com que a sua imagem apareça no Google Imagens.

5. Insira backlinks nos seus posts

Por último, uma técnica muito utilizada é você colocar backlinks nos seus artigos. Esses links podem ser externos, caso você tenha parceria com algum site ou simplesmente queira indicar algo, mas podem ser também internos.

Ou seja, você pode ligar todos os seus posts e artigos através de linkagem interna. Colocando link de um artigo, em outro, fazendo com que assim o Google entenda que os seus artigos têm relevância.

Pois, ele entende que quando o seu artigo é indicado ou mencionado por outro, é porque a sua qualidade é boa.

Conclusão

Portanto, agora você sabe as principais maneiras se como colocar seu site no topo do Google.

Isso vai fazer com que o seu site seja visualizado por mais pessoas, expandindo assim o seu público e trazendo mais clientes para você.

E aí, esse artigo lhe ajudou? Se sim, compartilhe com seus amigos!