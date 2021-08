Concurso da PM terá vagas para candidatos de nível superior e médio

A realização do certame é uma das ações previstas na reestruturação das Forças de Segurança do Estado. Os detalhes, como salários e valor de inscrições, ainda não foram divulgados pelo governo. As informações vão ser apresentadas em edital, que ainda não tem data definida para ser publicado.

Entre os cargos de nível médio estão 560 vagas para praças combatentes. Já para quem tem formação superior há 20 oficiais médicos; 20 oficiais dentistas; 5 oficiais farmacêuticos/bioquímicos; 2 oficiais médicos veterinários e 10 oficiais enfermeiros.

Além disso, o concurso ainda tem 30 vagas praças especialistas da saúde; 2 oficiais músicos e 22 praças músicos. Nesses cargos ainda não há informações sobre a escolaridade necessária aos candidatos.