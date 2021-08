Concurso EsFCEx tem mais de 15 mil inscritos. Veja por área

Já está disponível para consulta a lista de inscritos para o concurso Exército da EsFCEx. O documento foi publicado no site da própria Escola Complementar de Formação do Exército.

Lista de Inscrições efetivadas (preliminar) – CFO/QC e CF/CM – Acesse

Ao todo, foram recebidas 15.590 inscrições e a corporação revelou o número total de inscritos por área. O destaque fica com a área de Veterinária, com mais de 8 mil candidatos. Veja:

área Veterinária – 8.384 candidatos

área de Enfermagem – 2.247 candidatos

área de Direito – 1.528 candidatos

área de Administração – 1.442

área de Informática – 526 candidatos

área de Estatística – 45 candidatos

área de Ciências Contábeis – 452 candidatos

Magistério Português – 287 candidatos

Magistério Matemática – 263 candidatos

Magistério Inglês – 144 candidatos

Magistério Física – 190 candidatos

Magistério Biologia – 333 candidatos

Capelão – 275 candidatos

Os candidatos da EsFCEx concorrem ao total 39 vagas, sendo 38 para o quadro complementar de oficias do Exército com a seguinte distribuição:

Administração (seis vagas);

Ciências Contábeis (duas);

Direito (seis);

Estatística (duas);

Informática (seis);

Magistério Biologia (três)

Magistério Inglês (quatro);

Magistério Matemática (quatro);

Magistério Português (três);

Magistério Física (quatro);

Veterinária (duas); e

Enfermagem (cinco).

Provas do concurso EsFCEx em setembro

As avaliações estão marcadas para o dia 12 de setembro. Serão cobradas 60 questões, sendo elas de: Língua Portuguesa (oito); História do Brasil (seis); Geografia do Brasil (seis); e Conhecimentos Específicos (40).

Além das provas, os concorrentes devem passar por:

verificação documental preliminar (não possui caráter eliminatório nem classificatório, a ser realizada apenas pelo candidato aprovado no EI);

Inspeção de Saúde (IS);

Exame de Aptidão Física (EAF);

Avaliação Psicológica (Avl Psc); e

revisão médica e comprovação dos requisitos para a matrícula.

Os aprovados realizarão as demais etapas, conforme habilitação na fase anterior. A matrícula no curso de formação está prevista para o dia 14 de março de 2022.

A carreira militar terá início na graduação de primeiro-tenente. Segundo o Exército, a remuneração do aluno é de R$10.306,25, sem considerar o pagamento de variáveis como salário-família, assistência pré-escolar e auxílio-transporte.

Essa remuneração é composta pelo soldo de R$8.245 mais adicional de compensação por disponibilidade R$494,70 e adicional militar de R$1.566,55. No entanto, com o imposto de renda de R$2.479,94, o ganho mensal líquido é de R$7.826,31, segundo o Exército.

Também já está disponível para consulta a concorrência no concurso da EsSex, confira: Lista de Inscrições efetivadas (preliminar) – CFO/SSau – Acesse .