Concurso INSS: edital com 7 mil vagas pode ser autorizado

A equipe do Concursos no Brasil entrou em contato com o INSS para saber mais, contudo, a assessoria do órgão informou que vai aguardar a decisão do ME. Veja o e-mail:

Situação atual do concurso INSS

O instituto, como justificativa, já havia informado que a redução no quadro de servidores está prejudicando os atendimentos, ainda mais devido ao aumento de pedidos de pensão por morte. Até o momento, o Ministério da Economia ainda não respondeu ao pedido para um novo concurso INSS.

A expectativa é de o edital de abertura do concurso INSS seja oficializado após a Reforma Administrativa, que prevê uma série de mudanças no funcionalismo público do país. No dia 1º de junho de 2021, a assessoria nos informou que existe uma projeção preliminar para o concurso INSS.

Inclusive, em maio de 2020, o órgão comunicou que o novo edital poderá sair a partir de 2022. Mais informações oficiais devem ser liberadas ao longo das próximas semanas. Enquanto isso não acontece, confira todos os detalhes preliminares e atualizados sobre o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social.

Concurso INSS: quando o edital vai sair?

O concurso do INSS voltou a ser objeto de análise neste ano de 2021, que é quando se encerram os contratos temporários da força-tarefa composta pelos inativos (aposentados e militares da reserva).

Com o novo pedido, o instituto pretende preencher 7.575 mil vagas efetivas. As oportunidades poderão ser distribuídas para os cargos de Técnico (1.571 vagas) e Analista (6.004 vagas). Vale ressaltar que o novo certame estava sendo especulado desde o ano de 2020.

No entanto, o INSS não havia protocolado o pedido na época por estar passando “pela maior transformação de sua história, que findará em novos rumos para a autarquia, com prestação de serviço com mais agilidade, qualidade e segurança”.

“Destacamos que, neste momento de transformação, estão sendo realizados profundos estudos no órgão, no sentido de mapear, considerando o novo cenário em que a Casa se encontra, qual a real necessidade de pessoal e suas qualificações para, futuramente, ser apresentado ao governo federal pedido de recomposição da mão de obra, com base na nova realidade do INSS”, complementou a assessoria do INSS em 2020.

Realmente, uma grande transformação pode acontecer no INSS, até mesmo pelo fato de os servidores efetivos terem criado uma proposta de reestruturação sustentável do Instituto Nacional do Seguro Social chamada de Transforma INSS.

Novidades sobre o assunto surgiram em 2021. Isso porque o concurso INSS parece ter sido solicitado no final de maio deste ano, no sentido de finalizar os estudos e planejamentos sobre recursos humanos a “médio e longo prazo”. O novo pedido começou com o quantitativo de 10 mil vagas, mas acabou sendo definido em 7.575.

Agora, a expectativa é de que o Ministério da Economia autorize o novo concurso INSS até o fim de agosto de 2021. Caso isso aconteça, os próximos passos serão o contrato com a banca organizadora e o lançamento do edital de abertura. O documento pode sair ainda em 2021 e o certame deve ser realizado em 2022.

Lembrando que o pedido anterior ao de maio de 2021 foi feito em 2018, com a previsão de 7.888 novas vagas em três cargos estratégicos, que são os de maior carência.

Pedido de concurso INSS de Perito Médico também já foi protocolado

Em novembro de 2020, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia confirmou que houve um pedido para a realização de um concurso INSS para Médico Perito.

A solicitação partiu da Subsecretaria da Perícia Médica Federal e não do INSS. Apesar da divulgação do documento, não há a quantidade de vagas que seriam preenchidas e nem as localidades. É preciso que o Ministério da Economia aprove o certame para que haja prosseguimento com os trâmites.

Concurso INSS: cargos, remunerações e requisitos

Ao que tudo indica, um novo concurso INSS foi solicitado pelo instituto em maio de 2021. A meta é de preencher ao menos 7.575 vagas efetivas, no sentido de equilibrar o quadro de servidores. No momento, o órgão possui um déficit estimado em 23 mil servidores.