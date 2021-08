Concurso ISE AC 2021 tem cargos confirmados e banca contratada

Mais um passo foi dado rumo à abertura do novo concurso ISE AC (Instituto Socioeducativo do Acre). No último dia 20 de agosto, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) foi contratado como organizador da seleção.

O extrato da contratação, porém, só foi divulgado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 24. A vigência para prestação dos serviços será de 24 meses. O Ibade será o responsável por receber as inscrições do concurso e aplicar as etapas, como provas objetivas.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) já designou servidores para atuarem como gestores e ficais do contrato com o Ibade. De modo a assegurar que todos os serviços serão executados.

O extrato de contrato, publicado no Diário Oficial, adianta quais cargos serão contemplados no concurso ISE AC. A oferta será para níveis médio e superior nas carreiras de:

Agente socioeducativo;

Técnico Administrativo e Operacional;

Cargos de nível superior (não informados).

É possível que as chances de nível superior sejam para as funções de assistente social, contador, engenheiro civil, psicólogo e pedagogo, que compõem o quadro de pessoal efetivo do ISE AC. No entanto, o instituto ainda não confirmou se todas essas carreiras serão contempladas.

A taxa de inscrição será de R$35 para técnico, R$40 para agente socioeducativo e R$46 para cargos de nível superior. O número total de vagas e os salários atualizados ainda não foram revelados.

Para concorrer as vagas de agente socioeducativo, por exemplo, será necessário atender aos seguintes requisitos: ensino médio completo, idade entre 18 e 50 anos, até a data de matrícula no curso de formação.

Além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB. As seleções para essa carreira são compostas por provas objetivas, provas de aptidão física, exames médicos, toxicólogos, psicotécnicos, investigação criminal, social e curso de formação.

Concurso ISE AC tem edital previsto para setembro

Depois da contratação da banca, o próximo passo para abertura do concurso ISE AC é a definição do cronograma. O Ibade e o governo do Acre deverão se reunir para estabelecer as datas de inscrições e provas, por exemplo.

Segundo o governador Gladson Cameli o edital está previsto para ser publicado no mês de setembro. Dessa forma, os preparativos já estão na reta final.

Em novembro, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar, nomeou uma comissão integrada para elaborar proposta de realização de concursos públicos. Uma servidora do ISE AC fez parte do grupo.

Após o estudo da comissão, o governo autorizou novos concursos para Segurança. Além do ISE AC, estão em preparo editais para Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). A publicação também deve ocorrer em setembro.

Com a proximidade dos novos concursos, a recomendação é intensificar os estudos para as provas.

Você sabia que a Folha Dirigida também tem cursos preparatórios? A Folha Cursos traz uma preparação otimizada e sem enrolação. São videoaulas, material escrito e questões relacionadas comentadas.

Governo redistribui vagas para o concurso ISE AC

O Governo do Acre irá redistribuir as vagas do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen AC) com o Instituto Socioeducativo (ISE AC). Ao todo, 175 oportunidades não ocupadas no cargo de agente penitenciário (atual policial penal) irão para carreira de agente socioeducativo do ISE AC.

A medida leva em consideração diversos fatores, entre eles a necessidade do Instituto Socioeducativo de ofertar 225 vagas de agente socioeducativo em um novo concurso ISE AC, conforme recomendação do Ministério Público do Estado.

Dessa forma, esse pode ser o quantitativo do próximo edital para carreira. O Governo ainda não confirmou o número de vagas.

Além disso, das 1.376 vagas para o cargo de agente penitenciário, o Instituto de Administração Penitenciária possui, hoje, o total de 1.148 vagas ocupadas. Assim, estão vagos 228 postos.

Um novo concurso Polícia Penal AC está previsto para este ano. Conforme pedido do MP AC, devem ser abertas, no mínimo, 454 vagas em 2022.

O prazo considera a Lei Complementar 173/2020, que restringe a realização de seleções para a criação de novos cargos até 31 de dezembro.