Concurso Marinha: sai edital com 40 vagas de auxiliar de praças

Foi divulgado o edital do concurso Marinha 2021 para o Corpo Auxiliar de Praças (CAP). A seleção deste ano trouxe 40 vagas para disputa de ambos os sexos de candidatos com nível médio completo.

O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 5, e já consta na íntegra no site oficial da Marinha.

As 40 oportunidades são para o cargo de, que admite candidatos com o nível médio/técnico, de ambos os sexos. Além de ter o nível médio/técnico de escolaridade na área pretendida, o candidato ainda precisa ter de 18 a 24 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2022.

O concurso CAP da Marinha tem como objetivo ocupar cargos relativos às áreas de Administração, Hidrografia, Informática, Saúde e de Manutenção dos meios existentes, exercendo funções inerentes à carreira militar.

Confira a distribuição das vagas do concurso Marinha 2021:

Especialidades Titulações aceitas Total de vagas Vagas para negros Contabilidade Técnico em Contabilidade 4 1 Eletrônica Técnico em Eletrônica 2 – Enfermagem Técnico em Enfermagem 2 – Estatística Serão aceitos os candidatos que possuam o Registro de Técnico em Estatística de nível médio, conforme o art. 6º, da Resolução CONFE nº. 145, de 16 de novembro de 1983. 2 – Geodésia e Cartografia Técnico em Geodésia e Cartografia 2 – Gráfica Técnico em Pré-Impressão Gráfica, Técnico em Impressão Gráfica, Técnico em Impressão Offset, Técnico em Comunicação Visual, Técnico em Design Gráfico e Técnico em Processos Gráficos. 2 – Marcenaria Técnico em Móveis 2 – Mecânica Técnico em Eletromecânica, Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em Mecânica, Técnico em Mecatrônica, Técnico em Refrigeração e Climatização e Técnico em Fabricação Mecânica 3 1 Metalurgia Técnico em Metalurgia 3 1 Meteorologia Técnico em Meteorologia. 2 – Motores Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em Máquinas Navais e Técnico em Manutenção de Máquinas Pesadas 2 – Processamento de Dados Técnico em Informática, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, Técnico em Programação de Jogos Digitais e Técnico em Redes de Computadores. 6 1 Química Técnico em Química 2 – Administração Técnico em Administração 2 – Edificações Técnico em Edificações 2 – Eletrotécnica Técnico em Eletrotécnica 2 – Total 40 4

Sobre a remuneração

No decorrer do curso de formação, o aluno é matriculado como Grumete e recebe bolsa-auxílio de aproximadamente R$1.044. Se aprovado, ao término do curso, o grumete é nomeado cabo do CAP e passa a receber soldo acima de R$2 mil.

O concurso pede que o candidato tenha o curso técnico, obrigatoriamente, como descrito na tabela acima. Algumas especialidades possibilitam o ingresso para mais de um curso de nível médio/técnico.

Concurso Marinha de praças inscreverá em setembro

Quem quiser participar do concurso do Corpo Auxiliar de Praças da Marinha precisa estar atento ao calendário. O edital confirma que o prazo de inscrições será de 8 a 26 de setembro.

Para isso, basta acessar o site de Ingresso da Marinha e preencher o formulário com todos os principais dados para cadastro.

O próximo passo será imprimir o boleto e quitar a taxa de inscrição. O valor é maior do que em 2020, sendo agora de R$60, para todas as especialidades. A taxa pode ser paga até 30 de setembro.

Vale destacar que as inscrições também podem ser realizadas em uma das Organizações Responsáveis pela Execução Local (OREL) relacionadas no anexo I do edital. O prazo é o mesmo.

Inscritos no programa CadÚnico do Governo Federal que sejam membros de família baixa renda poderão solicitar a isenção do valor da taxa.

Marinha prevê aplicação das provas em dezembro

Todos os candidatos do concurso Marinha de praças da armada serão avaliados por várias etapas, sendo a primeira composta por provas objetivas. Elas terão caráter eliminatório e classificatório.

O edital não traz a data de aplicação, mas estima que os exames serão realizados na primeira quinzena de dezembro de 2021.

Neste dia haverá, ainda, uma prova de redação. Na objetiva, serão cobradas 50 questões objetiva, que devem ser respondidas em quatro horas, juntamente da Redação, quando serão avaliados estrutura, conteúdo e expressão, com pelo menos 20 linhas e o máximo de 30, devendo ser dissertativa com ideias claras, coerentes e objetivas.

Além disso, os candidatos passarão por outras etapas de seleção, sendo elas:

Verificação de Dados Biográficos;

Inspeção de Saúde;

Teste de Aptidão Física;

Verificação de Documentos;

Avaliação Psicológica;

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração; e

Período de Adaptação.

As etapas posteriores aos exames intelectuais (provas objetivas) são chamados pela Marianha de eventos complementares. Para as fases seguites, são convocados apenas os aprovados nas anteriores.

Quanto a última etapa, o período de adaptação, já faz parte do curso de formação profissional, que é obrigatório a todos os selecionados.