Concurso Sefaz: confira quanto ganha um Auditor Fiscal

O edital do concurso para a Secretaria de Fazenda do estado de Roraima (concurso Sefaz RR) foi publicado com a oferta de 20 vagas imediatas para candidatos de nível superior em qualquer área.

A banca responsável pelo certame e o Cebraspe e os interessados poderão se candidatar entre os dias 26 de agosto e 24 de setembro mediante o pagamento da taxa de R$ 110.

A prova objetiva está previamente agendada para o dia 07/11/2021.

De acordo com o edital, os aprovados farão jus ao salário inicial de R$ 2.412,97 iniciais para jornada de 40 horas semanais, podendo ser seguida a escala de 24h por 72h.

Além disso, conforme o repassado por auditores que trabalham atualmente na Sefaz RR, existe a escala de 7h por 21h

Dados da Transparência do órgão demonstram que os salários na Sefaz RR são bem maiores do que o expresso no edital.

Leia a matéria completa em DIREÇÃO CONCURSO, clique AQUI!