Concursos abertos no país: mais de 25,4 mil vagas em disputa

A oportunidade de se tornar servidor público está mais perto do que você imagina! Atualmente, são centenas de concursos abertos no país, somando mais de 25,4 mil vagas. Os editais oferecem oportunidades para cargos de diversos níveis de escolaridade e com salários que podem ultrapassar R$ 28 mil.

Devido à quantidade de certames no ar, o Concursos no Brasil separou os concursos e seletivos de maior relevância. Para isso, consideramos a quantidade de vagas, salários, variedade de cargos e as instituições que divulgaram os editais. Portanto, veja a lista abaixo:

Concurso TJ SP

Começamos a nossa lista com o estado mais populoso do país, São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ SP) abriu 845 vagas para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário. Os ganhos são de R$ 4.981,71 com direito a auxílio-alimentação por dia trabalhado, auxílio-transporte e de auxílio-saúde. As inscrições vão até 02 de setembro de 2021.

O Tribunal ainda conta com outro certame, o concurso TJ SP para Juiz Substituto. São 266 vagas e ganhos de até R$ 28.883,97. Inscrições vão até 17 de setembro de 2021.

Concurso Bombeiros MG

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abriu 166 vagas, sendo 145 para Soldados e 21 para Oficiais. As oportunidades foram divididas em dois editais (nº 10 e 11/2021).

Além disso, o concurso Bombeiros MG oferece remuneração de até R$ 6.519,44 e contará com provas objetivas, redação e teste de capacitação física para selecionar os candidatos. A FUNDEP – Gestão Concursos será a banca organizadora pelo certame. Os registros vão até 02 de setembro de 2021.

Processo seletivo SES DF

O processo seletivo SES DF contratará profissionais para atuação no enfrentamento da COVID-19. Para facilitar a seleção, uma prova de títulos será utilizada como critério de seleção.

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES DF) oferece 100 vagas, com remuneração mensal de R$ 6.327,00 para jornada de 20 horas. Os registros devem ser feitos até 24 de agosto de 2021.

Concurso Funsaúde CE

Com organização da FGV, a Fundação Regional de Saúde do Estado do Ceará (Funsaúde CE) está com um dos maiores certames em quantidade de vagas do país. O concurso Funsaúde CE oferece 6.015 oportunidades para as áreas administrativa, médica e de assistência social.

Os vencimentos variam entre R$ 2.200,00 e R$ 23.833,33, sendo que os registros foram prorrogados e vão até as 16h do dia 30 de agosto de 2021.

Concurso PM CE

Outro certame relevante no estado do Ceará. Com 2.000 vagas de início imediato, o concurso PM CE oferece remuneração entre R$ 2.126,93 e R$ 4.192,72, sendo que os registros são até 15 de setembro de 2021 (data prevista). A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a responsável por organizar o certame e cobrará taxa de R$ 120,00.

Há previsão de isenção para servidores públicos, hipossuficientes, doadores de sangue e para alunos que estudam ou concluíram seus estudos na rede pública ou cujas famílias tenham até dois salários mínimos.

Concurso SEAP PA

Na região Norte, o concurso SEAP PA possui ganhos de até R$ 2.810,00, com 1.646 vagas diretas e mais 299 de formação de cadastro reserva para o cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário).

A organização do certame será do Centro de Extensão e Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (CETAP) em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará. Os registros vão até o dia 08 de setembro de 2021.

Outros concursos e seletivos

Ainda existem certames de instituições que divulgam editais constantemente para diversos estados e municípios. Entre eles, podemos citar o processo seletivo ICMBio e processo seletivo do SEST SENAT.

Ainda é possível pesquisar concursos que estão sendo realizados no seu estado. Para isso, basta clicar na aba da sigla do seu estado, localizada na parte de cima do site. Caso queira saber sobre concursos abertos no seu município ou em uma instituição específica, clique na lupa localizada no canto direito superior e digite o nome desejado.