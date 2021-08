Concursos públicos oferecem 40.830 vagas com salários de até R$ 32 mil

Concursos públicos oferecem pelo menos 40.830 vagas em todas as regiões do país. Há oportunidades em vários cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. O concurso com remuneração mais alta é para a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO), com salário de R$ 32 mil.

Alguns editais, como o da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) e dos Bombeiros-RJ, têm milhares de vagas. A maior oferta de emprego continua sendo a da Fundação de Saúde do Ceará (Funsaúde-CE), com 18 mil vagas.

Leia mais em UOL, clicando AQUI.